YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te kaza yapan otomobilin site duvarında asılı kalması kamerada

Karabük'te kaza yapan otomobilin site duvarında asılı kalması kamerada

AA AA
18.04.2024 15:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kaza yapan otomobilin bir sitenin duvarında asılı kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 78 AZ 229 ve 54 AIT 676 plakalı otomobiller, Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Altı Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 78 AZ 229 plakalı otomobil, çevredeki bir sitenin bahçe duvarında asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken otomobilin duvarda asılı kaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde cadde üzerinde iki otomobilin çarpışması ve otomobillerden birinin sitenin duvarında asılı kalması yer alıyor.

Mynet Youtube

Karabük'te kaza yapan otomobilin site duvarında asılı kalması kamerada

Karabük'te kaza yapan otomobilin site duvarında asılı kalması kamerada

Karabük'te trafik kazası

Karabük'te trafik kazası

Karabük'te trafik kazası

Karabük'te trafik kazası

Karabük'te trafik kazası

Karabük'te trafik kazası
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karabük Otomobil güvenlik kamerası

Karabük Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:57
Öğle
12:54
İkindi
16:39
Akşam
19:41
Yatsı
21:08
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.