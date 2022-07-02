Karabük'te mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda, lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Safranbolu'da üreticilerin son yıllarda ekonomik girdisinin yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih ettiği lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanları kendisine çekiyor.

Şifalı özelliğiyle de bilinen lavantaları görmek için 170 dönüm ekim alanına gelen yerli ve yabancı turistler, burada bol bol fotoğraf çekerek keyifli anlar geçiriyor.

Bostanbükü bölgesinde Fazıl Çelikkaya'nın 10 dönümlük tarlasına ekilen lavantanın çiçekleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve vatandaşların katılımıyla toplandı.

Köse, AA muhabirine, lavanta tarlalarının son yıllarda ilçede turizm çeşitliliği yarattığını söyledi. Tarlalara çok sayıda misafir geldiğini anlatan Köse, lavantanın ekonomiye de çok katkısının olduğunu kaydetti.

Lavanta yetiştirmenin kendilerine mutluluk verdiğini, ilginin çok fazla olduğunu dile getiren Çelikkaya da ürünün yağından yararlandığını, bu yıl 30 litre hasat alacağını söyledi.