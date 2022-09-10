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Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

10.09.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te bir apartmanın bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Feyyaz Yıldız idaresindeki 37 EZ 242 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feyyaz Yıldız ile beraberindeki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil, çekici ile kaldırıldı.

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Otomobil

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