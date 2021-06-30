YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

30.06.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tolga Kirenli (20) yönetimindeki 78 DB 199 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Selçuk Çevikbaş (44) idaresindeki 34 TZ 0287 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına devrildi.

Otomobil sürücüsü bulunduğu yerden ekiplerce çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Tolga Kirenli hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
05:13
Öğle
12:58
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Karabük Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

İlkay Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Ateş Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.