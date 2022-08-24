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Karabük'te safran toprakla buluştu

24.08.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'da 49 çiftçi tarafından yaklaşık 70 dekarlık alanda yetiştirilen mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safranın ekimi başladı.

Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safranın ekimi, adını verdiği ilçede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gayza köyünde oluşturulan tarlada başladı.

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Her yıl yaklaşık 5 milyon çiçekten 35 kilogram ürün alınan Safranbolu safranının kilogramı 80 bin liradan alıcı buluyor.

İran, İspanya, Hindistan ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde de üretilen safran, üretildiği yere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safranın ilçede 49 çiftçi tarafından yaklaşık 70 dekarlık alanda yetiştirildiğini söyledi.

Safran soğanlarının toprakla buluştuğunu belirten Ayvalık, "Safranın ekimi, ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılıyor. Hasadı, ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen safranın soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, yeniden toprakla buluşturuluyor." diye konuştu.

Karabük'te safran toprakla buluştu

- Safranbolu'da 49 çiftçi tarafından yaklaşık 70 dekarlık alanda yetiştirilen mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanacak

Karabük'te safran toprakla buluştu

Karabük'te safran toprakla buluştu

Karabük'te safran toprakla buluştu

Karabük'te safran toprakla buluştu

Karabük'te safran toprakla buluştu

Karabük'te safran toprakla buluştu

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soğan Karabük Safranbolu safran ekim

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