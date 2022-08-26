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Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

26.08.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te park halinde bulunan otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu 3 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) önünden geçen Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen, bir otomobilden kedi sesi geldiğini duydu.

Gülen, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir süre önce park edildiği belirlenen otomobilin motor kısmında kedi yavrusu olduğunu gördü.

Ekipler, yavruyu otomobilin motor kısmından çıkarmak için ulaşmaya çalıştıkları sürücünün il dışında olduğunu öğrendi.

Kedi yavrusu, ekiplerin ve vatandaşların 3 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılarak Gülen'e teslim edildi.

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Karabük yavru kedi

Karabük Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

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Sabah
06:03
Öğle
12:57
İkindi
16:40
Akşam
19:40
Yatsı
21:07
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