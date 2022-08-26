İhbar üzerine olay yerine HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir süre önce park edildiği belirlenen otomobilin motor kısmında kedi yavrusu olduğunu gördü.

Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

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