Karabük'te tünelde devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Şaban A. (48) yönetimindeki 34 EN 8818 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Yenice kara yolu Yalnızca Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Gülden A. (42), Mebagül A. (14), Melinay A. (12) ve Muhammed Ömer A. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
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