Türk Kızılay Karabük Kadın Teşkilatı Başkanı Fatma Zehra Acar, yaptığı açıklamada, her geçen gün oturarak daha fazla zaman geçirildiğini söyledi.

Tarihi Çarşı'da bir araya gelen Kızılay üyeleri ve gönüllüler, "sağlığa yürüyoruz" sloganıyla Tabakhane'ye kadar yürüdü.

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

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