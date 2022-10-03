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Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

03.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Türk Kızılay Karabük Kadın Teşkilatı üyeleri, Safranbolu ilçesinde sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Tarihi Çarşı'da bir araya gelen Kızılay üyeleri ve gönüllüler, "sağlığa yürüyoruz" sloganıyla Tabakhane'ye kadar yürüdü.

Katılımcılara yürüyüş sonrası maden suyu, meyve ve simit ikram edildi.

Türk Kızılay Karabük Kadın Teşkilatı Başkanı Fatma Zehra Acar, yaptığı açıklamada, her geçen gün oturarak daha fazla zaman geçirildiğini söyledi.

Hareketsiz yaşam tarzının sağlığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Acar, etkinlikle gündelik hayatın içine fiziksel aktivitenin entegre edilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

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Karabük Yürüyüş Türk Kızılay sağlıklı yaşam

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