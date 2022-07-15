YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

15.07.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında yaralı bir rehberin bulunduğu grup için kurtarma çalışması başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren ve mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip mağaraya dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.

Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Mağaraya giren rehberler, grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğerlerinin mahsur kaldığını tespit etti.

Rehberler jandarma, UMKE ve AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı.

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

- Aralarında yaralı bir rehberin bulunduğu grup için kurtarma çalışması başlatıldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karabük bulak mencilis mağarası kurtarma

Karabük Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:01
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:15
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.