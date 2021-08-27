YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

27.08.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından inşa edilen kule asansörler hizmete başladı.

Karabük Mahallesi'nden Aydınlıkevler Mahallesi'ne gitmek için 200 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalanlar için yapılan 10 ve 8 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşan iki asansörün hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, açılışta, şehrin değişik noktalarında hizmete sunulan dikey ve yatay asansörler ile yürüyen merdivenlerle halka daha kolay bir yaşam sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer protokol üyeleriyle kentteki beşinci kule asansörün açılış kurdelesini kesti.

Karabük Belediyesi, kentte daha önce vatandaşların evlerine daha kolay ulaşabilmesi için 4 kule ve bir yatay asansör, iki yürüyen merdiven ile iki çelik yaya köprüsünü hizmete sunmuştu.

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette

Karabük'ün yeni kule asansörleri hizmette
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
04:32
Sabah
06:04
Öğle
12:56
İkindi
16:39
Akşam
19:38
Yatsı
21:05

Karabük Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Dilek Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.