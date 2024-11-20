Karadağ yenilgisi bardağı taşırdı! Montella'ya olay yaratacak sözler: İtalya'ya dön, korkak...

"BU HEZİMET SENİN ESERİN" / ZEKİ UZUNDURUKAN

"Ben gururuma yediremedim Karadağ yenilgisini! Sen santrforsuz oyununla gurur duymaya devam et Montella! Türk Milli Takımı'nı santrforsuz oyuna mahkum ettin! Korktun! B Ligi'nde gruptan lider çıkamamak ne demek! B Ligi'nde Play-Off oynamak ne demek! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşı gibi bir maçtı. Ama sen bir başarısızlık mucizesine imza attın Montella! Şimdi çıkıp zemin dersin, Hakan Çalhanoğlu yoktu dersin! Play-Off dersin! Geç bunları korkak Montella! Kanatlardan ceza sahasına ortalar yapıyoruz ama o ortalara vuracak golcümüz yok sahada. Herkes görüyor ama sen görmüyorsun Montella! Bu hezimet senin eserin Montella! Krstovic maç boyunca ceza sahamızda cirit atıp, 3 kez de filelerimizi havalandırdı! Kurtarıcı diye Samet'i oyuna aldın! O da yıkıcı hataları ile maça damga vurdu! Koşmazsan, savaşmazsan kazanamazsın! Karadağ savaştı, koştu ve adeta bir dağı devirdi! Montella da hezimeti kenardan film gibi izledi! Zor olanı başardın Montella! Tarih yazdın Montella! Bence sen İtalya'ya dön Montella! Başaramadın Montella!" [Fotomaç]