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Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

24.07.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Dönüş yolundaki sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında trafik yavaş fakat akıcı seyrediyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor
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