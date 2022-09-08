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Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

08.09.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "Balıkçılarımız kurallara uygun avcılık yapmak suretiyle bu sektörün sürdürülebilirliğine katkı veriyorlar"

Ordu'da avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Karadeniz'de avlanan balıkçı teknelerinde inceleme yaptı. Perşembe ilçesine bağlı Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan ekipler, mavi sulara ağlarını bırakan gırgır teknelerine ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığına ait kontrol botu ile teknelere yanaşan ekipler, teknelerin ve çalışanların evraklarını inceledi. Ekipler, balık boylarını da tek tek ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere, su ürünleri sektörünün gerek istihdam gerekse ekonomiye sağladığı katkı bakımından önemli olduğuna dikkati çekerek, sadece geçen yıl Ordu ekonomisine su ürünlerinden 700 milyon lira katkı sağlandığını kaydetti.

Kentte yaklaşık 7 bin kişinin direkt ya da dolaylı bir şekilde bu sektörden geçimini sağladığına, böylesine önemli bir sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Bu sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında da bizlere önemli görevler düşüyor. Balıkçılarımız kurallara uygun avcılık yapmak suretiyle bu sektörün sürdürülebilirliğine katkı veriyorlar. Biz de kurallara uygun avcılık yapmayanların kurallara uygun avcılık yapmasını sağlamak amacıyla denetim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimde hiçbir olumsuzluğa rastlanılmadığına dile getiren Yılmaz, bundan sonraki süreçte de denetimlerin süreceğini vurguladı.

Yılmaz, karaya çıkış noktasında da balıklara boy denetimi yapıldığı belirterek, bu konuda çok kararlı olduklarını ve geçen yıllarda olduğu gibi kurallara uymayanlara ciddi para cezalarının uygulanacağını sözlerine ekledi.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz ise denetimlerin yerinde olduğunu ifade ederek, kurallara uyan meslektaşlarına teşekkür etti.

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

- Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "Balıkçılarımız kurallara uygun avcılık yapmak suretiyle bu sektörün sürdürülebilirliğine katkı veriyorlar"

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı

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