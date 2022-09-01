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Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

01.09.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

RİZE (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Rize'deki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Rize, Çayeli ve Pazar balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

Gece 04.00 sıralarında ağlarını toplayan balıkçılar en çok istavrit topladı. Balıkçılar, palamut balığından ise umduğunu bulamadı.

Pazar Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Atahan 53 kaptanı Yusuf Veyisoğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri balıkçılıkla uğraştığını söyledi.

Veyisoğlu, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl işaretler güzel gözüküyor. İlk ağımızı attık. Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. Bol miktarda bekliyoruz. İnşallah tüm sezon iyi geçer." dedi.

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

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Rize Pazar balıkçılar

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