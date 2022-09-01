Veyisoğlu, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl işaretler güzel gözüküyor. İlk ağımızı attık. Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. Bol miktarda bekliyoruz. İnşallah tüm sezon iyi geçer." dedi.

Gece 04.00 sıralarında ağlarını toplayan balıkçılar en çok istavrit topladı. Balıkçılar, palamut balığından ise umduğunu bulamadı.

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

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