Karaman'da bir basketbol sahasının temel çalışmaları sırasında beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi Kemal Kaynaş Stadyumu yanındaki basketbol sahasının yapımında çalışan beton pompasının kolu, inşaat temeline beton döküldüğü sırada koptu.
Demir kolun altında kalan işçi Rıfat Kılıç (50), ağır yaralandı.
Çağrılan sağlık ekibince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde inceleme yaptı.
Karaman'da beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi yaralandı
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