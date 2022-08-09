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Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

09.08.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.

Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

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Karaman silahlı saldırı

Karaman Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
05:51
Öğle
12:58
İkindi
16:44
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Karaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Efe Eczanesi
Merkez
Kellecı Eczanesi
Merkez
Ermenek Eczanesi
Ermenek
Sıla Eczanesi
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Kasaba Eczanesi
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