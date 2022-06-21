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Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

21.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

Karaman'da, otomobilin geri manevra yaptığı sırada araç ile panelvan arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti.

A.B.U. (22) idaresindeki 70 FA 900 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Büyükçetinkaya'ya (67) çarptı.

Otomobil ile park halindeki panelvanın arasında sıkışan kadın, yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Büyükçetinkaya'nın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, A.B.U'yu gözaltına aldı.

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü

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