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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

30.06.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 26 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların 2'sinin de cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 50 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 4 tüfek, 70 mermi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 435 lira ile 675 avro, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 46 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
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