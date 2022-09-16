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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

16.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması kapsamında, kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen H.Y, C.B, S.Ç. ve K.Ş. belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 65 gram esrar, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, S.Ç. ve K.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Karaman uyuşturucu operasyon

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