YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

22.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL), "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünün sahibi oldu.

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil iş ve ekonomi dergisi Strong Bosses tarafından Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri'nin "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" kategorisinde KARÇEL, birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan KARÇEL Şirket Müdürü Uygar Sezişer, KARÇEL'in KARDEMİR'in bağlı şirketi olduğunu hatırlatarak, "KARDEMİR, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik tesisi. KARÇEL de Türkiye'nin ilk çelik yapı imalat fabrikasıdır. Geçen sene arkadaşlarımızın da katkısıyla üretim rekoru kırdık." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, KARÇEL'in 2021'de Türkiye'de çelik sektöründeki 23 bin 156 ihracatçı firma arasından ihracatta 148. sırada yer aldığı belirtildi.﻿

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karabük KARDEMİR ödül

Karabük Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:59
Öğle
12:58
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:15

Karabük Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Doğa Eczanesi
Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Safranbolu
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.