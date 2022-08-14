​​​​​​"Kars 1. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kars Belediyesince organize edilen "Kars 1. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" devam ediyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün himayelerinde başlayan festivalin bugünkü etkinlikleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın GAMP Caddesi'nden yürüyüşüyle başladı.

Masal Park'ta süren etkinlikte Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve bazı il protokolü, açılan el sanatları stantlarını gezerek bilgi aldı.

Öksüz, yaptığı konuşmada, Kars'ın, kültürel değerleri, coğrafyası, tarihi dokusu ve turizm potansiyeliyle inanılmaz bir ahenk ortaya çıkaran kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin sahip olduğu potansiyeli her geçen gün daha da ileriye taşımak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Öksüz, "Bu bağlamda Kars Belediyesi olarak Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bağlama, keman, klasik gitar, çocuklar için resim, yetişkinler için yağlı boya eğitimleri, uygulamalı tiyatro, halı, seccade dokuma ve halı onarımı alanlarında kurslar düzenledik. Belediyemiz bünyesindeki biblo yapım atölyesinde ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarına ait biblolar üretiyoruz." dedi.

Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu festival kapsamında çeşitli medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği olan Anadolu'da yaşatılmakta olan ve burada en güzel örneklerini göreceğimiz, obsidyen taş oymacılığı, hat, ebru, tezhip, minyatür, folklorik bebek, halı, kilim, şapka, gümüş telkari, tespih, keçe, baston, çömlek, sepet, deri, ahşap kakma-oyma, bakır, sedef işlemeciliği gibi birçok el sanatını tanımış ve vatandaşlarımıza tanıtmış olacağız. Kıymetli ustalarımız ve zanaatkarlarımız sadece el emeği, göz nuruyla eserler meydana getirmiyor, aynı zamanda bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, medeniyetimizi anlatıyor. Kısaca bizi biz yapan değerleri bize öğretiyorlar."

Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde, Kafkas halk dansları oyunları, mahalli halk oyunları gösterisi ve aşıklar dinletisi beğeni topladı.

Festival yarın sona erecek.