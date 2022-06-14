Kars, Ardahan ve Iğdır'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlandı

KARS/ARDAHAN/IĞDIR (AA) - Kars, Ardahan ve Iğdır'da, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören sonrası Kıdemli Albay Ayçiçek ve beraberindekiler, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Öksüz, şunları söyledi:

"Kolluk kuvvetlerimizin önemli bir parçası olarak ülkemizin iç güvenliğini sağlayan jandarma teşkilatımız, eğitimli personeli, donanımı, disiplini, vatan sevgisi, üstün vazife bilinci ve kabiliyetiyle 183 yıldır görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. Jandarma teşkilatımızın, ülke sathına yayılmış teşkilat yapısı ve kadrosuyla, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması ve kamu düzeninin temini için gösterdiği özveri ve gayreti, büyük bir memnuniyetle müşahede etmekteyiz."

Sarıkamış'ta da İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden öğrenciler, askeri araçları inceledi, bomba arama köpeği "Öfke" ile yakından ilgilendi.

- Iğdır

Iğdır'da ise belediye önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, törende yaptığı konuşmada, 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgi ve güvenini kazandığını belirterek, "Jandarma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararındayız." dedi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İl Jandarma Komutanlığında devam eden programda, komandolar gösteri yaptı, Mehmetçik'in kullandığı silah ve mühimmatlar tanıtıldı.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın kuruluşunun 183. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Jandarma ve emniyetimiz, 2 asra yakın tarihi ile adeta bir kanun ordusu gibi devletimizin hukukunun tecellisi için birçok fedakarlığa katlanmak suretiyle fedakarca toplumun ve milletin huzuru için çalışmakta, hizmet aşkıyla görevine devam etmekte. Her neferini tebrik ediyorum." diye konuştu.