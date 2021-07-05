Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden Kars'ta gün batımı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Her mevsim doğası, tarihi, kültürüyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakan kentte, özellikle yaz aylarında gün batımı güzel görüntülere sahne oluyor.

Gün batımı sırasında kızıla bürünen bulutların oluşturduğu manzaralar, fotoğraf tutkunları için adeta doğal bir stüdyo haline geliyor.

Merkeze bağlı Ölçülü köyündeki ağıllardan çıkan atların tepe ve kayalıkların arasından geçmesiyle oluşan silüetler, fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği görüntüler arasında bulunuyor.

Amatör fotoğrafçı Berkan Dolapçı, AA muhabirine, bu zamanlarda gün batımı fotoğrafı çekmenin çok iyi olduğunu ifade etti.

Silüet fotoğrafları çekmeyi sevdiğini ve atların yoğun olarak bulunduğu Ölçülü köyünün bu tarz fotoğraflar için uygun bir yer olduğunu belirten Dolapçı, "Kars her mevsim ayrı güzel ama bana soracak olursanız gün batımı, denizi olan bir ilde olduğu kadar burada da güzel oluyor. Havada bulut varsa güneş kızıllığı da onlara yansımışsa birbirinden güzel kareler çıkarıyoruz. Atların olduğu bu ağıllara sık sık gelip onları fotoğraflamaya çalışıyorum. Çok güzel oluyor. Herkesi gelip burada fotoğraf çekmeye davet ediyorum." dedi.