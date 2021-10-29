YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

29.10.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
11:58
İkindi
14:49
Akşam
17:16
Yatsı
18:37

Ardahan Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Şifa Eczanesi
Merkez
Yenı Göle Eczanesi
Gole
Şifa Eczanesi
Merkez
Yenı Göle Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.