YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

24.10.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kadınlar, imeceyle ballı cevizli köme yapmak için kolları sıvadı.

Geleneksel yöntemlerle ürünler hazırlayan kadınlar, cevizli sucuk ve köme yapımı öncesi çiçek balı, pekmez ve unu krema şeklinde hazırlıyor.

Daha önce sucuk şekli verilerek uzun iplere dizilip kurutulan ceviz içi hazırlanan karışıma batırılıyor.

Kazanlardan alınarak kurutulmaya bırakılan ballı ceviz sucuklar bir müddet güneşte kurutuluyor. Daha sonra ufak parçalar haline getirilen sucuklar, kış sofraları için hazır hale geliyor.

İmeceye katılanlardan Yıldız Bingöl, AA muhabirine, bahçelerinden topladıkları cevizleri kırarak dizdiklerini, bir süre kuruttuktan sonra köme için hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kömede bal kullanılmasının önemine değinen Bingöl, "Köme hamuru şekerli olduğu zaman kuru ve sert olur ama bal çoğunluğu olduğu zaman yumuşak ve ömrü uzun olur, yemesi de çok lezzetli olur." dedi.

Bingöl, kömelerin unlama işleminin ardından hazır hale geldiğini kaydetti.

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı

Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 24 Ekim Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:21
Öğle
11:57
İkindi
14:53
Akşam
17:22
Yatsı
18:42

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Ekim Pazar

İrem Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.