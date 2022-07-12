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Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

12.07.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının yoğun olduğu çöplüklerde yiyecek aradı.

Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, vatandaşların, bayram süresince kurbanlıklardan arta kalan sakatat ve benzeri atıkları attıkları çöpler, bozayıları çekti.

İlçe merkezindeki çöp konteynerlerine ve ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki belediyeye ait Acısu mevkisindeki çöplüğe gelerek yiyecek arayan bozayılar zaman zaman köpeklerle mücadele ederken, şehir çöplüğündeki iki iri bozayının boğuşması kameraya yansıdı.

Ayıları izleyen Barış Karakurt ise bozayıların rahatsız edilmemesi uyarısında bulundu.

Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

Kars'ta bozayılar çöplüklerde yiyecek aradı

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