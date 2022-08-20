Kars'ta alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Kasaplar Hali'nde iş yeri bulunan B.Ş. ile kente İzmir'den gelen ve husumetlisi olan iki kişi arasında tartışma çıktı.
Büyüyen olay sırasında H.C, B.Ş'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği B.Ş. ağır yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis sokağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaralıyı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırdı.
Olayın ardından kaçan H.C. ile kimliği belirlenemeyen diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis, H.C'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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