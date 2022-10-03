YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

03.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Sarıkamış ilçesinde uçamaz halde kerkenez bulan çocuklar, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kerkenez, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.

Çocuklardan Behçet Cengiz, Yeni Mahalle'de yolda kanadı kırık herhalde buldukları kerkenezi yetkililere ulaştırdıklarını ve tedavisinin yapılacağını söyledi.

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış tedavi kuş çocuklar

Kars Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
05:59
Öğle
12:02
İkindi
15:18
Akşam
17:55
Yatsı
19:13
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.