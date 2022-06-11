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Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

11.06.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

M.K'nin kullandığı 36 FR 013 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.K. yönetimindeki 36 AAK 734 plakalı otomobil, Paşaçayır yolu İl Jandarma Komutanlığı kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan L.Ç ve İ.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü M.K. ile araçta bulunan İ.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmalarının ardından Paşaçayır yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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