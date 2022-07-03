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Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

03.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle eski yerleşim yeri sular altında kaldı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kalmıştı.

Özellikle bu yıl bölgede etkili olan sağanak nedeniyle baraj gölü de nasibini aldı.

Zaman içerisinde suların azalmasıyla ortaya çıkan eski yerleşim yerindeki evler, ağaçlar ve cami yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

Bölgeye gelen vatandaşlar sular altında kalan alanda fotoğraf çektiriyor.

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

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