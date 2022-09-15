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Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

15.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan yardım tırı törenle uğurlandı.

Valilik organizesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 400 koliden oluşan gıda ile 400 koli hijyen malzemesi bir tıra yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğü binası önünde yapılan uğurlama törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Müftüsü Hamza Bayram, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ve bazı il protokolü katıldı.

Yardım malzemeleri, Pakistan'a gönderilmek üzere TCDD’nin Van’daki lojistik deposuna teslim edilecek.

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı

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Anahtar Kelimeler:
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