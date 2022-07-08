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Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

08.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün boyu güneş altında bekleyen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından bölgedeki derelere götürülüyor

Kars'ta hayvan pazarlarına getirilen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, sahiplerince derelerde serinletiliyor.

Sarıkamış ilçesindeki hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik yaşanıyor.

Gün boyu güneş altında bekleyen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından bölgedeki derelere götürülüyor.

Derelere girerek serinleyen hayvanlar, bir yandan da su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çobanlardan Samet Zencir, son günlerde hava sıcaklığının arttığını belirterek, "Kurbanlıklar güneş altında çok kalınca bunalıyor. Hayvanlar rahat etsin diye hem su ihtiyacını karşılıyoruz hem de dere içinde gezdirerek serinlemelerini sağlıyoruz." dedi.

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

- Gün boyu güneş altında bekleyen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından bölgedeki derelere götürülüyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

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Sarıkamış dere kurban

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