Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Çobanlardan Samet Zencir, son günlerde hava sıcaklığının arttığını belirterek, "Kurbanlıklar güneş altında çok kalınca bunalıyor. Hayvanlar rahat etsin diye hem su ihtiyacını karşılıyoruz hem de dere içinde gezdirerek serinlemelerini sağlıyoruz." dedi.

- Gün boyu güneş altında bekleyen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından bölgedeki derelere götürülüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz