Ali Şahin, AA muhabirine, 8 yıldır Kars'ta olduğunu ve ısınma sezonunu bu yıl erken açtıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Ankara'daydım kısa kol giyiyordum, Kars'a geldim ateşin başında ısınmaya çalışıyorum. Hava soğuk, üşüyorum." diye konuştu.

Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz