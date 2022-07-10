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Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

10.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yaklaşık 16 yıl sonra yeniden suyla dolan Mışko Gölü ve çevresi sarı çiçeklere büründü.

Kentte birçok köyün kullandığı Mışko Gölü ile çevresi, kışın ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla uzun yıllar sonra suyla doldu.

Daha önce kuraklık nedeniyle besicilerin su sıkıntısı yaşadığı bölge, bu yıl bereketli yağışların ardından büyük ve küçükbaş hayvanlarla şenlendi.

Sarı çiçeklere bürünen bölgeye, bazı kuş türlerinin de geldiği gözlendi.

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

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