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Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

09.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Kartal'da, ağaca çarptıktan sonra karşı yöne geçip ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sahil yolu bulvarından Kadıköy istikametine giden Furkan B. idaresindeki 34 DFK 646 plakalı otomobil, refüjde bulunan ağaca çarpıp, karşı yöne geçerek ikiye ayrıldı.

Kazada sürücüsü Furkan B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kartal Otomobil

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