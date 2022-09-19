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  4. Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

19.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şenlik çerçevesinde düzenlenen bal yeme yarışmasına katılan bir kişi, 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinci oldu - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: - "Belediye olarak balımızı tüm dünyaya tanıtmak, iyi bir pazar oluşturmak için bu şenliği başlatmıştık"

Antalya'nın Kaş ilçesinde Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca bal ormanı kurulan Doğantaş Mahallesi'nde organize edilen şenliğin bu yıl 7'ncisi gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında Yörüklerin yaylaya göçleri canlandırıldı. Yanlarına, geçmişte kullanılan tarım aletlerini de alan geleneksel kıyafetli vatandaşların traktörlerle, develerle, mehter takımı eşliğinde ilerleyişi renkli görüntüler oluşturdu.

Şenlik çerçevesinde yerel sanatçılar sahne aldı, gülümseten anların yaşandığı bal yeme yarışması da ilgi çekti. İki kategoride düzenlenen yarışmanın erkekler kategorisinde Adem Tatlıkulak 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinci oldu. Kadınlar da ise 1 Kilogram balı 1 dakika 10 saniyede yiyen Zeynep Afşin şampiyon oldu.

Şenlikte stant açan üreticiler de mahallede üretilen balı sergiledi ve satış yaptı.

- "Şenlik, kültürümüzü yaşatmamıza katkı sağlıyor"

Burada konuşan Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, ilçenin deniz, kum ve güneş turizminin yanında tarımla da öne çıktığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ara verilen şenliği yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Öztürk, "Bu şenlikler, hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ürünlerimizi dünyaya pazarlama imkanı veriyor. Şenlik kendi kültürümüzü yaşatmamıza da katkı sağlıyor." dedi.

İlçedeki Yörük kültürünün genç nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Öztürk, bir milletin kültürüne, tarihine, örf ve adetlerine sahip çıkmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da belediye hizmetleri kadar sosyal, kültürel ve geleneksel faaliyetleri desteklemenin de kıymetli olduğunu kaydetti.

Doğantaş Mahallesi'nde üretilen balın tanıtımı için de çalıştıklarını belirten Ulutaş, "Belediye olarak balımızı tüm dünyaya tanıtmak, iyi bir pazar oluşturmak için bu şenliği başlatmıştık. İnşallah bu şenlik bundan sonra da devam edecek, bizler de hizmet etmeye devam edeceğiz. Kırsalı önemseyen belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yatırımlarından örnekler veren Ulutaş, Kaş'ın 54 mahallesinde hizmetlerin devam ettiğini bildirdi.

Şenliğe, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Aydın, AK Parti MKYK üyesi Haluk İpek, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Kaş Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Doğantaş Mahalle Muhtarı Ali Karataş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

- Şenlik çerçevesinde düzenlenen bal yeme yarışmasına katılan bir kişi, 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinci oldu - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: - "Belediye olarak balımızı tüm dünyaya tanıtmak, iyi bir pazar oluşturmak için bu şenliği başlat

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi

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