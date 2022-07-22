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Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

22.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Kaş ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan sürpriz evlilik teklifi, yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini topladı.

Seyit Ruaman, kız arkadaşı Gizem Ünal'a evlilik teklifi yapmak için organizasyon yaptı ve kız arkadaşını oturdukları kafeden çıkarıp meydana götürdü.

Çift burada arkadaşları tarafından meşale ve konfetilerle karşılandı. "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartın açılmasının ardından diz çöken Ruaman, Ünal'a evlenme teklifinde bulundu.

Ünal'dan "evet" cevabını alan Ruaman, kız arkadaşının parmağına yüzük taktı. Sürpriz evlilik teklifi, meydanda bulunan yerli ve yabancı turistler tarafından da alkışlandı.

Ruaman, gazetecilere 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak istediklerini ve unutulmayacak bir anı bırakmak için böyle bir organizasyon düzenlediğini söyledi.

Arkadaşlarının desteğiyle güzel bir teklif gerçekleştirdiğini dile getiren Ruaman, "O anda çok heyecanlandım. Çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatabileceğimiz bir anımız daha oldu. Sevdiklerimiz de buna şahitlik yaptı." dedi.

Ünal da sürpriz evlilik teklifinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi

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