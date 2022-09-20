Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesi tarafından özel bireyler ve ailelerine yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Geziye katılan 113 kişinin bulunduğu 3 otobüs akşam saatlerinde Kastamonu Belediyesi önünden uğurlandı. Özel bireyler ve ailelerinden oluşan kafile, 2 gün boyunca Çanakkale'nin tarihi yerlerini görme fırsatı bulacak.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, gazetecilere, gezinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Belediye kültür müdürünün arayarak geziye davet ettiğini belirten Boyraz, "Kültür müdürümüz bizi aradığında bu kadar ilgi alaka olacağını tahmin etmemiştim. Benim annelerimin, özel bireylerimizin hastane dışında gezmeye gitmeleri neredeyse imkansız. Bugün hepimiz, birbirimizi anlayan özel bireylerimizle Çanakkale gezisine çıkıyoruz. İnşallah çok güzel geçecek. Bu geziyi düzenlediği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çanakkale'nin özel bir yer olduğunu vurgulayan Boyraz, "Bu vatanda sağlıklı, huzurlu, özgürce yaşayalım diye canlarından, ailelerinden vazgeçen şehitlerimizin manevi topraklarına ziyarete gidiyoruz. Bu topraklara gitmek özel bireylerimizin ve ailelerinin de hakkıydı." diye konuştu.

Geziye kızıyla katılan Nurcan Demirtaş ise ilk kez Çanakkale'ye gittiğini dile getirerek, "İnanılmaz heyecanlıyım. Evladım için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Bizlere bu fırsatı veren belediyemize, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Evladımla ilk defa böyle uzun bir yola çıkıyorum. Hem onlar, hem de bizim için faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.