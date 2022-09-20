YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

20.09.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesi tarafından özel bireyler ve ailelerine yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Geziye katılan 113 kişinin bulunduğu 3 otobüs akşam saatlerinde Kastamonu Belediyesi önünden uğurlandı. Özel bireyler ve ailelerinden oluşan kafile, 2 gün boyunca Çanakkale'nin tarihi yerlerini görme fırsatı bulacak.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, gazetecilere, gezinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Belediye kültür müdürünün arayarak geziye davet ettiğini belirten Boyraz, "Kültür müdürümüz bizi aradığında bu kadar ilgi alaka olacağını tahmin etmemiştim. Benim annelerimin, özel bireylerimizin hastane dışında gezmeye gitmeleri neredeyse imkansız. Bugün hepimiz, birbirimizi anlayan özel bireylerimizle Çanakkale gezisine çıkıyoruz. İnşallah çok güzel geçecek. Bu geziyi düzenlediği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çanakkale'nin özel bir yer olduğunu vurgulayan Boyraz, "Bu vatanda sağlıklı, huzurlu, özgürce yaşayalım diye canlarından, ailelerinden vazgeçen şehitlerimizin manevi topraklarına ziyarete gidiyoruz. Bu topraklara gitmek özel bireylerimizin ve ailelerinin de hakkıydı." diye konuştu.

Geziye kızıyla katılan Nurcan Demirtaş ise ilk kez Çanakkale'ye gittiğini dile getirerek, "İnanılmaz heyecanlıyım. Evladım için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Bizlere bu fırsatı veren belediyemize, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Evladımla ilk defa böyle uzun bir yola çıkıyorum. Hem onlar, hem de bizim için faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Kastamonu Belediyesinden özel bireyler ve ailelerine Çanakkale gezisi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu belediye

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:23
Öğle
12:44
İkindi
16:10
Akşam
18:54
Yatsı
20:15
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.