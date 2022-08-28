YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

28.08.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97'nci yıl dönümü kapsamında 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca Uzun Yazı mevkisinde düzenlenen organizasyonda 10 kategoride yaklaşık 80 at yarıştı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu'nun atlı spor alanında güçlü faaliyetlerinin bulunduğunu anlatan Çakır, "Artık bu yarışlar, Kastamonu ile bütünleşmiş diyebiliriz. Pandemi nedeniyle 2 yıllık bir arası var. Bugün de inşallah kaldığımız yerden başlıyoruz. Yarışlarda emeği geçen Federasyon Başkanı, Belediye Başkanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kazasız belasız keyifli bir yarış seyri diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ise yarışların 31'incisini düzenlediklerini söyledi.

Yarışları düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Yurt, "Bizi biz yapan değerler arasında geleneksel sporlarımız önemli bir yer tutmaktadır. Başkanımız Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda Kastamonu Belediyesi olarak tüm değerlerimize sahip çıkmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu da yarışlara yoğun bir katılımın olduğunu kaydederek, "Geleneksel atlı sporlarımıza yoğun bir ilgi var. Bizim için burada önemli olan gençlerimiz. Geleneğimizi geleceğe taşıma konusunda gençlerimiz bir mihenk olarak duruyor. Biz bu sporlarımızı bir hobi olmaktan çıkartarak kurumsal bir kimlik kazandırdık. Ecdadımızın şanlı geçmişinde kullandığı atlar ile berabere geleceğe umutla yürüme adına bugün buradayız." diye konuştu.

Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Kastamonu'da 31. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu atatürk

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:27
Sabah
06:00
Öğle
12:51
İkindi
16:34
Akşam
19:33
Yatsı
20:59
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.