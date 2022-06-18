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Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

18.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engellilerin hazırladığı tiyatro oyunu, çocuk ve huzurevi sakinleri ile özel bireyler için sahnelendi.

Kastamonu Görme Engelliler Derneğince oluşturulan "Ekip Moni" tarafından sahneye konulan "Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunu, Rıfat Ilgaz Konferans Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Hulusi Sıvacı tarafından yönetilen oyunu çocukevlerindeki çocuklar, şehit aileleri ve gaziler, huzurevi sakinleri ile özel bireyler izledi.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, gazetecilere, seyircinin ilgisinden çok memnun olduklarını söyledi.

İlk gösterilerini 13 Mayıs'ta yaptıklarını belirten Kuşoğlu, "Önemli olanın bir kişinin uzvunu kaybetmesi değil, yaşama sevincini kaybetmemesi olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Necati Korkmazer ise azimli ve hedefleri olan bir ekibin üyesi olduğunu dile getirerek, "Elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalıştık. Sayın devlet büyüklerimiz bizlerden desteklerini esirgemiyor, biz de onların yüzünü kara çıkarmamaya gayret ediyoruz. Bugün 7'nci gösterimizi yapıyoruz. Daha önce Kastamonu'muzun farklı ilçelerinde ve merkezde yaptık. Yaptığımız işi profesyonelleştirme gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Oyun sırasında gülme seslerini duymanın kendilerine şevk verdiğini vurgulayan Korkmazer, şunları kaydetti:

"Ne kadar yüze tebessüm olabiliriz, onun çabası içerisindeyiz. Biz her şeyi sokakta, sağa sola çarparak öğrendik. Ne ilk görme engellileriz, ne de son. Bizden sonrakiler en azından, 'Pes etmeyen büyüklerimiz var' desinler diye gayretimiz. Mevcut dertlerin altında ezilmeyip hayata karşı direnebilmeyi, rüzgar ne taraftan eserse o tarafa yönelmeyi değil, rotamızı sabit tutup rüzgara karşı direnebilmeyi insanlara aşılamaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar bu yolda da çalışmaya devam edeceğiz."

Oyunu izleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da dernek üyelerini tebrik etti.

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

Kastamonu'da görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi

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