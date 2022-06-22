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Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

22.06.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 GC 156 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Serdar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan yaralılar, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Kastamonu

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