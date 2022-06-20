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Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

20.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Öztürk Özdemir Kanat: - "Dik İHA olarak ifade edilen bir hava aracı bu. Piste ihtiyaç duymadan olduğu yerden kalkabiliyor"

Kastamonu'da TEKNOKENT'te yapılan, teleskopik kanada sahip dikey iniş ve kalkış yapabilen insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı.

FPROTEC firması tarafından üretilen Turkuaz ER41'in tanıtımı için Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'ndeki TEKNOKENT'te program düzenlendi.

Firma kurucusu ve Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Öztürk Özdemir Kanat, gazetecilere yaptığı açıklamada, teoride öğrenilen bilgilerin pratiğe geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çalışmalara 2020 yılında başladıklarını anlatan Kanat, "2020 Ocak ayında projemizi KOSGEB'e sunduk akabinde süreç devam etti. İl Müdürümüzün onayıyla biz de Kastamonu TEKNOKENT'te şirketimizi kurduk. İki senedir bu süreci devam ettiriyoruz, temmuz-ağustos itibarıyla bu süreci tamamlayacağız. Hayal ettik ve imkanlarımız doğrultusunda yapmaya çalıştık." dedi.

İnsansız hava aracına patent başvurusu yaptıklarını ifade eden Kanat, şunları söyledi:

"Değerlendirme süreci bir buçuk yıldır devam ediyor. Simetrik olarak uçağın kanadının bir ucundan diğer ucuna değişme imkanı hem de asimetrik olarak uzama kısalma sunuyor. İkisinin de farklı artıları söz konusu, birincisi simetrik uzama yaptığımızda hava aracının kritik değerlerinden olan maksimum ve minimum hızlarında bizlere esneklikler sunuyor. Mesela tamamen kapattığımızda maksimum çıkabileceğimiz yüksek hız artmış oluyor. İkinci ayrıştığımız nokta ise motorlar. Dik İHA olarak ifade edilen bir hava aracı bu. Piste ihtiyaç duymadan olduğu yerden kalkabiliyor."

Kanat, şehre ve üniversiteye katkı sunma gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, "Bundan sonraki hedefimiz savunma sanayide ülkemizin önde gelen kuruluşları tarafından da uygun görülürse ülkenin çıkarları doğrultusunda bu hava aracının kullanılması. İsim olarak Turkuaz ER41 düşünüldü, şahsi fikrimin yanı sıra arkadaşlarımızın ve hocalarımızın görüşleri ile beraber düşünüldü. Turkuaz rengi, Türk rengi olduğu için tercih edildi. ER-41 ise er kısmı Eren'den gelmektedir, 41 ise Ferhat Gedik komutanın üzerindeki kurşun adedi olarak, unutulmasın diye verilen bir isim." diye konuştu.

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

- Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Öztürk Özdemir Kanat: - "Dik İHA olarak ifade edilen bir hava aracı bu. Piste ihtiyaç duymadan olduğu yerden kalkabiliyor"

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

Kastamonu'da insansız hava aracı "Turkuaz ER41" tanıtıldı

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