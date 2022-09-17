YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

17.09.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da cam terastan iplerle Çatak Kanyonu'na inen 4 gönüllü, doğadaki çöpleri topladı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Azdavay Kaymakamlığı, Azdavay Belediyesi ve Milli Parklar Küre Dağları Şube Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan "Kanyonu Temizliyoruz Projesi" kapsamında Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, belgesel yapımcısı Adem Salcıoğlu, Artvin Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emin Bülbül ile Erzurum İspir Belediyesinden Bülent Erkan, iplerle Çatak Kanyonu'nda bulunan cam terasın altında 75 metreye inip temizlik yaptı.

Toplanan çöplerin doldurulduğu torbalar da iple yukarıya çekildi.

Hikmet Haberal, AA muhabirine, tabiatı, kaynakları korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kanyonda çöp olduğunu görmeleri üzerine sosyal sorumluluk projesi uygulamak istediklerini belirten Haberal, "Dağcı arkadaşlarımızla cam seyir terasından iplerle 75 metre kadar indik. 2 saat temizlik yaptık. Sonra iple çıktık. Amacımız doğayı koruyup gelecek nesillere bırakmak." dedi.

Adem Salcıoğlu ise farkındalık oluşturmak için yola çıktıklarını dile getirerek, "Turizm destinasyonlarında en büyük sorun, çevre kirliliği. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Kastamonu'muzda insanlara gösterebileceğimiz çok güzel değerlerimiz var ancak en büyük sorunlardan biri, çevre kirliliği. İnsanlar ambalajlarını, pet şişelerini rahatlıkla gezdikleri yerlere bırakıyor. Doğa, çevre bizim, gelecek nesillerimize temiz bir doğa bırakmalıyız." diye konuştu.

Bülent Erkan da projeyi farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Kastamonu'da iple Çatak Kanyonu'na inip cam terasın altında çevre temizliği yaptılar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Azdavay cam teras

Kastamonu Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
12:45
İkindi
16:14
Akşam
18:59
Yatsı
20:20
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.