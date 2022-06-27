Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle evlerinin çatılarında mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki derelerin debisi yükseldi.
İnebolu ilçesine bağlı İlişi köyünde sel suları nedeniyle dere taştı. Evleri suyun ortasında kalan vatandaşlar, çatı katlarına çıkarak yardım istedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin koordinasyonunda mahsur kalanları kurtarmak için karadan ve havadan kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopterle biri engelli 10 kişiyi kurtararak, kara yoluna indirdi.
AFAD ekipleri de bot yardımıyla 11 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de halat yardımıyla mahsur kalanlara ulaşarak, helikoptere bindirilmelerine yardımcı oldu.
Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz