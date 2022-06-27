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Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor

27.06.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle evlerinin çatılarında mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki derelerin debisi yükseldi.

İnebolu ilçesine bağlı İlişi köyünde sel suları nedeniyle dere taştı. Evleri suyun ortasında kalan vatandaşlar, çatı katlarına çıkarak yardım istedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin koordinasyonunda mahsur kalanları kurtarmak için karadan ve havadan kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopterle biri engelli 10 kişiyi kurtararak, kara yoluna indirdi.

AFAD ekipleri de bot yardımıyla 11 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de halat yardımıyla mahsur kalanlara ulaşarak, helikoptere bindirilmelerine yardımcı oldu.

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıyor

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