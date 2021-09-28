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Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

28.09.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada panelvanda sıkışanlar, yoldan geçen ve Bozkurt'ta selin ardından yürütülen çalışmalara katılan JAK timi tarafından kurtarıldı

Kastamonu'da panelvanın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 07 E 5336 plakalı panelvan, yoğun sisin etkili olduğu Kastamonu-Bozkurt kara yolu Odayboğazı mevkisinde 78 BT 256 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada panelvanda sıkışan ve yaralanan 5 kişi, bu sırada yoldan geçen ve Bozkurt'ta selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

- Kazada panelvanda sıkışanlar, yoldan geçen ve Bozkurt'ta selin ardından yürütülen çalışmalara katılan JAK timi tarafından kurtarıldı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

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