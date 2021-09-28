Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da panelvanın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 07 E 5336 plakalı panelvan, yoğun sisin etkili olduğu Kastamonu-Bozkurt kara yolu Odayboğazı mevkisinde 78 BT 256 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada panelvanda sıkışan ve yaralanan 5 kişi, bu sırada yoldan geçen ve Bozkurt'ta selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.