Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin ve reçeteye tabii hap ile uyuşturucu madde alımında kullanılan cam düzenek yakalandı. Aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 40 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan iki şahsın üzerinde ve aracında da arama yapıldı. Aramada 58 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.