YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

13.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin ve reçeteye tabii hap ile uyuşturucu madde alımında kullanılan cam düzenek yakalandı. Aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 40 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan iki şahsın üzerinde ve aracında da arama yapıldı. Aramada 58 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Kastamonu’da uyuşturucuya geçit verilmiyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:16
Öğle
12:46
İkindi
16:18
Akşam
19:07
Yatsı
20:29

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
İnebolu eczanesi
Inebolu
Abana eczanesi
Abana
Çinar eczanesi
Merkez
Akçaoğlu eczanesi
Arac
Çatalzeytin eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.