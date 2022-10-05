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Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

05.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'da Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mobilya Atölyesi'nde 75 bininci oyuncağı üretti.

Okulda 21 öğretmen ve teknisyen öncülüğünde 32 öğrenci tarafından beş türde üretilecek 150 bin ahşap oyuncak, yıl sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek. Üretilecek ahşap oyuncaklar, Türkiye genelindeki anaokullarında kullanılacak.

Atölyede 75 bininci oyuncağın üretilmesi dolayısıyla Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'nun katılımıyla pasta kesilip kutlama yapıldı.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, Taşmektep'in ahşap oyuncak üretiminde önemli yerde olduğunu söyledi.

Ahşap oyuncak üretiminin önem verdikleri bir çalışma olduğunu belirten Çakır, "Müthiş bir gururla izliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 18 milyon lira tutarında iş verilerek 20 Haziran'da imalat süreci başladı. İlk başta kafalarda soru vardı ama biz kendimize güveniyorduk. 2,5 ay geçmiş oldu. Yolu yarılamış olduk. Kalan kısmı en geç 2,5 ay içinde tamamlayıp yıl başına kalmadan teslim edeceğiz." dedi.

Okulda yapılan üretimin herkesi etkilediğini dile getiren Çakır, "Bu yaptığımız çalışma sadece Taşmektep'in değil, Mili Eğitim Bakanlığına bağlı yurt genelindeki mesleki ve teknik liselerin bundan sonraki çalışma periyodunu, öğrencilerimiz ve velilerimizin buraya bakışını etkileyecek çalışma olacak." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının verdiği destekle yola çıkıldığına işaret eden Çakır, Bu daha başlangıç. Yeni siparişler de gelmeye başladı ama şu an önceliğimiz Bakanlığımızın siparişleri. Önceliğimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın ana tedarikçisi olmak. Bu üretim aşaması, ufkumuzu çok genişletti." diye konuştu.

Vali Çakır, daha sonra üretim aşamaları hakkında Bahçacıoğlu ve öğrencilerden bilgi aldı.

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu ahşap oyuncak milli eğitim

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