SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Katar'daki Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Katar'daki Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

26.11.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya'da, teknik direktör Luis Enrique katıldığı bir Twitch programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enrique kızı ve kızının erkek arkadaşı olan oyuncusu Ferran Torres için konuşurken, futbolcuların maçtan önce cinsel ilişkiye girmesinin normal olduğunu da söyledi. İşte detaylar...

Ferran Torres

Ferran Torres

İSP İspanya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubunda mücadele eden İspanya ilk maçında karşılaştığı Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ederken, gruba 3 puanla başlamıştı. Gruptaki ikinci maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek olan İspanya'da teknik direktör Luis Enrique karşılaşma öncesi katıldığı bir Twitch yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GRUP SEKS PARTİSİNE KATILMANIZ İDEAL DEĞİL"

"GRUP SEKS PARTİSİNE KATILMANIZ İDEAL DEĞİL"

Enrique "Oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmesi bence gayet normal. Ancak tabi maçtan bir gece önce grup seks partisine katılmanız pek ideal bir durum değil.

Kulüplerinde geçirdikleri vakitlerde oyuncuların yaptığı hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Eşleri ile veya başka birileriyle cinsel ilişkiye girmeleri onlara iyi gelecektir.

CİNSEL SAĞLIK ÇOK ÖNEMLİ

CİNSEL SAĞLIK ÇOK ÖNEMLİ

Bu gayet normal bir durum. Cinsel sağlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve oyuncuyken ben de eşimle istediğim zaman birlikte oluyordum ancak sahada da işimi yapıyordum." ifadelerini kullandı.

FERRAN TORRES KIZININ SEVGİLİSİ

FERRAN TORRES KIZININ SEVGİLİSİ

Ünlü teknik adam kızının sevgilisi olan Ferran Torres ile ilgili "Gol atınca emzikli sevinç yaparsa tepkiniz ne olur?" şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan başarılı teknik adam, "Onu oyundan alıp, tribünlere gönderirim ve bir daha asla stada ayak basamaz." diyerek esprili bir yanıt verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İspanya son dakika FIFA Dünya Kupası At kata maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL

Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL

Sahte doktor Ayşe, Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı

Sahte doktor Ayşe, Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in son yolculuğuna çok sayıda ünlü isim katıldı

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in son yolculuğuna çok sayıda ünlü isim katıldı

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Sezon sonunda tarihe geçecek imzalar geliyor!

Sezon sonunda tarihe geçecek imzalar geliyor!

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.