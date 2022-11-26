Katar'daki Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

2022 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubunda mücadele eden İspanya ilk maçında karşılaştığı Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ederken, gruba 3 puanla başlamıştı. Gruptaki ikinci maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek olan İspanya'da teknik direktör Luis Enrique karşılaşma öncesi katıldığı bir Twitch yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Enrique "Oyuncuların maçlardan önce cinsel ilişkiye girmesi bence gayet normal. Ancak tabi maçtan bir gece önce grup seks partisine katılmanız pek ideal bir durum değil.
Kulüplerinde geçirdikleri vakitlerde oyuncuların yaptığı hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Eşleri ile veya başka birileriyle cinsel ilişkiye girmeleri onlara iyi gelecektir.
Bu gayet normal bir durum. Cinsel sağlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve oyuncuyken ben de eşimle istediğim zaman birlikte oluyordum ancak sahada da işimi yapıyordum." ifadelerini kullandı.
Ünlü teknik adam kızının sevgilisi olan Ferran Torres ile ilgili "Gol atınca emzikli sevinç yaparsa tepkiniz ne olur?" şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan başarılı teknik adam, "Onu oyundan alıp, tribünlere gönderirim ve bir daha asla stada ayak basamaz." diyerek esprili bir yanıt verdi.