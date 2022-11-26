Katar'daki Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

FERRAN TORRES KIZININ SEVGİLİSİ

Ünlü teknik adam kızının sevgilisi olan Ferran Torres ile ilgili "Gol atınca emzikli sevinç yaparsa tepkiniz ne olur?" şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan başarılı teknik adam, "Onu oyundan alıp, tribünlere gönderirim ve bir daha asla stada ayak basamaz." diyerek esprili bir yanıt verdi.