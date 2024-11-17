Katar kırmızı halısında boy gösterdi! Esra Bilgiç sade tarzıyla mest etti

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları gibi yapımlardan sonra büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı isim son olarak Doha'da gerçekleştirilen Ajyal Film Festivali'nde konuk isimler arasındaydı.