Katar kırmızı halısında boy gösterdi! Esra Bilgiç sade tarzıyla mest etti

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyor.
Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları gibi yapımlardan sonra büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı isim son olarak Doha'da gerçekleştirilen Ajyal Film Festivali'nde konuk isimler arasındaydı.
Birkan Sokullu ile katıldığı özel etkinlikte Atatürk rozetiyle basın davetinde boy gösteren güzel oyuncu "Herhangi bir yerde bulunmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek her zaman gurur verici" dedi.
Geceye ise beyaz bir elbise ile katılan Esra Bilgiç omuzlarını ve göğüs dekoltesini bir şalla kapadı.
Güzel oyuncu sade görünümü ile hayranlarından tam not aldı.