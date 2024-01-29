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  4. Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss şeffaf kıyafetiyle çekinmeden paylaştı!

Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss şeffaf kıyafetiyle çekinmeden paylaştı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 10:57 | Son Güncelleme:
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Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss son yıllarda Onlyfans'taki müstehcen pozlarıyla ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiriyordu. Ablasıyla da arası kötü olan Moss son olarak yine sınır tanımadı.

Top model Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss hem özel hayatı hem de itiraflarıyla dikkat çekiyor. Leonardo DiCaprio ile bir gece kulübünde görüntülenerek gündeme gelen genç model paylaşımlarına yenilerini ekledi.


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ÇIPLAK OLMAK UMURUNDA DEĞİL

Kendisinin ve ünlü ablasının sanıldığı gibi iyi anlaşamadıklarını açıklayan Lottie Moss dur durak bilmiyor.

“Ablam benimle bir ilişki kurmak istemiyor” diyerek gündeme gelen genç model şeffaf elbisesiyle frikik vermeyi umursamadı.

Ailesinin istememesine rağmen erotik pozlarını paylaşarak para kazanan Moss sosyal medyayı salladı.

Uyuşturucu sıkıntısı hakkında ilk kez derinlemesine konuşan Lottie "Uyuşturucu ve alkolü bir koltuk değneği olarak, başa çıkma mekanizması olarak kullanmaya oldukça erken başladım ki bu moda endüstrisinde de eksik değil" demişti.

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Kate Moss Lottie Moss Model kate
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