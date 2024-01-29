Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss şeffaf kıyafetiyle çekinmeden paylaştı!

Uyuşturucu sıkıntısı hakkında ilk kez derinlemesine konuşan Lottie "Uyuşturucu ve alkolü bir koltuk değneği olarak, başa çıkma mekanizması olarak kullanmaya oldukça erken başladım ki bu moda endüstrisinde de eksik değil" demişti.