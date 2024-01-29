Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss şeffaf kıyafetiyle çekinmeden paylaştı!

Top model Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss hem özel hayatı hem de itiraflarıyla dikkat çekiyor. Leonardo DiCaprio ile bir gece kulübünde görüntülenerek gündeme gelen genç model paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Kendisinin ve ünlü ablasının sanıldığı gibi iyi anlaşamadıklarını açıklayan Lottie Moss dur durak bilmiyor.
“Ablam benimle bir ilişki kurmak istemiyor” diyerek gündeme gelen genç model şeffaf elbisesiyle frikik vermeyi umursamadı.
Ailesinin istememesine rağmen erotik pozlarını paylaşarak para kazanan Moss sosyal medyayı salladı.
Uyuşturucu sıkıntısı hakkında ilk kez derinlemesine konuşan Lottie "Uyuşturucu ve alkolü bir koltuk değneği olarak, başa çıkma mekanizması olarak kullanmaya oldukça erken başladım ki bu moda endüstrisinde de eksik değil" demişti.